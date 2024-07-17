При этом там пояснили, что некоторые ракеты, например, воздушного базирования, по умолчанию были спроектированы как единицы, которые способны нести ядерный заряд.

Представитель Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук уверяет, что не имеет никаких подтверждений нахождения сейчас в Крыму складов с ядерным оружием россиян и объяснил, что противнику нет смысла "тянуть" туда такое оружие, потому что соответствующие ракеты способны лететь на очень большое расстояние.

В частности, военного попросили прокомментировать информацию, которую обнародовали некоторые медиа, о том, что в оккупированном Крыму восстанавливают склад ядерного оружия. "Я эту информацию видел. Сейчас подтвердить ее не готов", - сказал Плетенчук Radio NV.

Также он добавил, что пока еще не знает никаких подтверждений, которые бы свидетельствовали об определенном движении по восстановлению таких опасных объектов в аннексированном Крыму, или "подтягивании" туда соответствующих носителей ядерного оружия. "По крайней мере подтверждения таких фактов я не видел", - подчеркнул спикер.

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В то же время он пояснил, что некоторые ракеты, например, воздушного базирования, которые россияне уже применяют против Украины, по умолчанию были спроектированы как единицы, которые способны нести ядерный заряд.

"Поэтому сказать, что это как-то влияет на ход боевых действий, я не могу. И опять же, подобные боеприпасы имеют очень большой радиус действия, в смысле - дальности применения. Поэтому подтягивать их сюда (в Крым - УНИАН) - особого смысла (у оккупантов) нет", - сказал Плетенчук.

Оккупация Крыма

В мае 2024 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что на территории временно оккупированного Крыма находятся до 230 военных объектов. По его словам, среди них - военные гарнизоны, аэродромы, хранилища боеприпасов, техники, стационарные ЗРК. По данным Чубарова, на территории Крыма были сохранены объекты, которые строились для хранения и обслуживания ядерного оружия - в том числе и того, что используется морскими военными кораблями, в частности, торпеды с ядерными боеприпасами.

Однако, есть ли там сейчас ядерное оружие, ему неизвестно. Он считает, что его сейчас достаточно проблематично там устроить, ведь оккупанты даже переместили корабли ближе к берегам России, к Новороссийску.

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