'Не люблю санкции': Трамп намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина

По его словам, ограничения мгновенно отталкивают "всех, кто к нам приближается".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником ограничений, комментируя возможность ослабления санкций против России.

В интервью Bloomberg Трампа спросили, будет ли предусматривать его вероятная "сделка" о прекращении войны в Украине ослабление санкций против России и диктатора Владимира Путина. Политик в ответ заявил, что не любит санкции.

"Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно", - заявил он. Видео дня

Напомним, что во время первой каденции Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает возможность ослабления санкций против России. Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2".

Другие заявления Трампа об Украине и войне

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время своей первой каденции срока убеждал российского диктатора Владимира Путина никогда не нападать на Украину.

"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Нам никогда не угрожала война. Он бы никогда не попал в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", - заявил Трамп в интервью Bloomberg.

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