Сообщения о том, что президент РФ Владимир "Путин умер" является российской ИПСО. Этим слухам нельзя доверять, считает политолог Олег Лесной.
"Мы видим, откуда это выходит. Это один из Telegram-каналов и один из "хоронителей" Путина, профессор Соловей. В нормальном обществе его бы просто вывели за ухо и сказали: "хватит врать", - заявил эксперт.
Отвечая на вопрос, с какой целью это делается, Лесной отметил, что таким образом россияне могут, в частности, добиваться психологического давления на украинцев:
"Один из элементов такого давления - создается завышенное позитивное ожидание, а потом оно разрушается. И это делается периодически с повышением градуса для того, чтобы среди нас посеять отчаяние, что Путин "бессмертный", что он будет навсегда".
Еще версиями могут быть борьба внутри башен Кремля или же подготовка российского общества к тому, что их царь может исчезнуть, добавил Лесной.
"Но я считаю, что такой вариант нереалистичен. Это просто очередная ИПСО, которую проводит РФ… Нельзя в это все верить. И я думаю, что все меньше и меньше людей верят. А какая у них цель? Это увидим со временем. Очень много вариантов называется", - подытожил эксперт.
"Путин умер" - что заявили в СНБО Украины
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о том, что "Путин умер".
Он уверен, что слухи о "смерти" главаря РФ связаны с предвыборной кампанией и является спецоперацией Кремля. По его словам, таким способом к Путину пытаются привлечь внимание.