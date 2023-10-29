В частности, таким образом россияне могут пытаться давить на украинцев, отметил политолог.

Сообщения о том, что президент РФ Владимир "Путин умер" является российской ИПСО. Этим слухам нельзя доверять, считает политолог Олег Лесной.

"Мы видим, откуда это выходит. Это один из Telegram-каналов и один из "хоронителей" Путина, профессор Соловей. В нормальном обществе его бы просто вывели за ухо и сказали: "хватит врать", - заявил эксперт.

Отвечая на вопрос, с какой целью это делается, Лесной отметил, что таким образом россияне могут, в частности, добиваться психологического давления на украинцев:

"Один из элементов такого давления - создается завышенное позитивное ожидание, а потом оно разрушается. И это делается периодически с повышением градуса для того, чтобы среди нас посеять отчаяние, что Путин "бессмертный", что он будет навсегда".

Еще версиями могут быть борьба внутри башен Кремля или же подготовка российского общества к тому, что их царь может исчезнуть, добавил Лесной.

"Но я считаю, что такой вариант нереалистичен. Это просто очередная ИПСО, которую проводит РФ… Нельзя в это все верить. И я думаю, что все меньше и меньше людей верят. А какая у них цель? Это увидим со временем. Очень много вариантов называется", - подытожил эксперт.

"Путин умер" - что заявили в СНБО Украины

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о том, что "Путин умер".

Он уверен, что слухи о "смерти" главаря РФ связаны с предвыборной кампанией и является спецоперацией Кремля. По его словам, таким способом к Путину пытаются привлечь внимание.

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