Технологии противника понятны, отметил секретарь СНБО.

Информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин "умер", прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Чиновник полагает, что распостранение сведений о "смерти" главаря РФ связано с предвыборной кампанией и является спецоперацией Кремля. Секретарь СНБО в эфире телемарафона сказал, что таким способом к Путину пытаются привлечь внимание.

"И сейчас по технологиям, которые они разрабатывают таким способом - обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", - заявил он. Данилов подчеркнул, что "эти технологии понятны".

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Чиновник добавил, что диктатор рано или поздно отправится на тот свет.

Напомним, 17 марта 2024 года в РФ должны состояться выборы президента. На росТВ уже кричат, что Владимир Путин "победит" с огромным отрывом. Стоит отметить, что Путин находится у власти в России уже более 20 лет.

Путин жив или нет - что известно

71-летнему Владимиру Путину уже много лет подряд приписывают разные болезни, в том числе рак. В украинской разведке утверждали, что главарь россиян болен и физически, и морально.

В сети появилась информация, что у Путина якобы в одной из его резиденций вечером 22 октября была "остановка сердца", но его реанимировали медики. Уже вечером 26 числа распространялась информация, что Путин "умер", однако эти сведения не подтвердила ни российская, ни украинская сторона.

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