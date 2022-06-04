Украина заявляла, что не будет обстреливать Россию американскими РСЗО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал решение США одобрить поставки в Украину РСЗО.

Об этом шла речь в его интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

"Наши средства ПВО щелкают вооружения на Украине как орехи, уничтожены десятки", - заявил Путин, комментируя решение США направить в Украину новые вооружения.

Ранее министерство обороны России в третий раз за месяц заявило о якобы сбитии украинского военно-транспортного самолета возле Одессы. Украинские власти опровергли российский фейк и объяснили, что в этом регионе у РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 1 июня объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстояния от 40 до 300 км. Украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

На Банковой объяснили, почему Украина не будет обстреливать Россию американскими РСЗО.

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