Советник руководителя ОП подчеркнул, что любые вбросы о таких намерениях – это пропаганда российских спецслужб.

Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня для атак на территории РФ.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, одна из основных задач РФ – подорвать доверие между Украиной и США.

"Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории РФ. Наши американские партнеры знают, где используется их техника", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что любые вбросы о таких намерениях – это пропаганда российских спецслужб.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 1 июня объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.