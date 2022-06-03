Украина "имеет полное право отвечать на российскую агрессию", отметил Нед Прайс.

В Госдепе подтвердили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что Украина "имеет полное право отвечать на российскую агрессию", а США вместе с союзниками обеспечивают ВСУ оборонительным оружием.

Однако он отметил, что Украина гарантировала использовать это оружие только на своей территории.

"Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать этих вооружений для поражения целей на территории России". В этой связи Прайс назвал "печальной" реальность, которая заключается в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

На каждом этапе боевых действий в Украине США и другие страны обеспечивали украинских партнеров именно тем, что они спрашивали. "Наша цель в этом – сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне", - отметил чиновник.

Он заверил, что Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Но мы также хотим быть осторожными и обеспечить, что ни мы, ни международное общество не будем делать ничего, что может без лишней необходимости продолжить этот конфликт", - добавил Прайс.

Он подчеркнул, что сейчас именно Россия пытается продлить войну: "Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны".

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: