Путин оценил, как корабль едва отбуксировали с вод Севастополя в 2022 году.

В России присвоили званием "гвардейского" корабля фрегату Черноморского флота РФ "Адмиралу Макарову", который оккупанты с трудом отбуксировали с Севастополя в 2022 году.

Геройскую "дыру", которую корабль, вероятно, получил в рамках одной из первых атак украинских надводных дронов на временно оккупированный Крым, оценил лидер РФ Владимир Путин. В своем указе диктатор отметил, что награждает фрегат званием за "массовый героизм".

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", - акцентировал Путин в указе.

Фрегат "Адмирал Макаров" не на ходу в России

В сентября 2023 года спутник зафиксировал состояние флагманского фрегата Черноморского флота "Адмирала Макарова". Отмечалось, что корабль "не на ходу" после столкновения с украинскими надводными дронами.

Речь идет об одной из первых атаки на Севастополь 29 октября 2022 года в рамках которой, фрегат мог быть поврежден.

На свежем снимке от Planet.com видно, что россияне все так же вынуждены буксировать корабль, хотя в РФ не раз объявляли, что выводят "Макаров" на боевое дежурство, отрицая наличие повреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: