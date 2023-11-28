Военные призывают быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Российские захватчики вывели на боевое дежурство в Черном море фрегат "Адмирал Макаров". Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

Его снаряжение - до восьми ракет типа "Калибр". Из-за этого уровень ракетной угрозы повышен. "Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае объявления опасности", - призывают украинцев военные.

Кроме того, в полночь Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

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Российские обстрелы: последние новости

Как известно, российские захватнические войска систематически запускают в сторону Украины беспилотные летательные аппараты и ракеты. 25 ноября они установили новый "рекорд" - 75 дронов типа" Shahed", украинской противовоздушной обороне удалось сбить 71 из них.

В последние дни в ряде областей Украины бушует непогода, во временно оккупированном Крыму мощный ураган привел к разрушениям и серьезным затоплениям.

В ВС объяснили, что такая непогода влияет на способность российских оккупантов атаковать беспилотниками и работу их авиации. В то же время плохая видимость препятствует и работе украинской противовоздушной обороны.

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