Ранее сообщалось, что 29 октября 2022 года флагман мог быть поврежден при одной из первых атак украинских надводных дронов.

На спутниковом снимке Planet.com от 15 сентября обнаружили, что флагман Черноморского флота - российский фрегат "Адмирал Макаров" не на ходу, его буксируют, передает "Радио Свобода".

Напоминается, что 29 октября 2022 года "Адмирал Макаров" мог быть поврежден при одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь.

После этого Россия не раз объявляла, что выводит в море фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами".

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В августе текущего года росСМИ сообщали, что "Адмирал Макаров" получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Атака на Севастополь 13 сентября - что сообщалось

Как сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, по неподтвержденным данным, в результате атаки на Севастопольский морской завод 13 сентября могли быть поражены 8 вражеских кораблей.

В целом, по его словам, эта атака, станет одной из выдающихся страниц в истории этой войны. Он напомнил, что в результате удара уничтожена новая подводная лодка россиян "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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