Он проработал в Минобороны РФ 22 года.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны РФ.

Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации

Указом Путина генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен на должность заместителя главы Минобороны - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил.

С ноября 2021 года эту должность занимал генерал-полковник Геннадий Жидко, который, по информации независимых расследователей Conflict Intelligence Team, с мая командует российскими войсками в битве за Донбасс.

Новый заместитель Сергея Шойгу закончил танковое училище в Челябинске, прошел службу в ВС СССР и ВС РФ.

На службу в МО РФ поступил в 2000 году - в Главное управление кадров. Спустя 9 лет он возглавил это управление.

Как писал УНИАН, эксперты американского Института изучения войны информировали, что президент РФ Владимир Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суровикин он также командует южной группой войск оккупантов.

Одновременное командование двух высокопоставленных генералов операциями в Украине может помешать будущим российским операциям, считают аналитики американского Института по изучению войны.

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