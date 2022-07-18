Министр обороны РФ якобы проинспектировал российскую группировку "Восток".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. На фоне регулярной "бавовны" на российских складах с военными боеприпасами, командование страны-агрессора уже с трудом скрывает панику и отчаянье.

В Минобороны РФ показали видео с Шойгу и его "инспекцией", однако почему-то убрали звук.

В заявлении от Минобороны страны-агрессора не обошлось без лживых обвинений в адрес Украины. В РФ утверждают, что ВСУ "обстреливают жилые кварталы Донбасса". Якобы из-за этого Шойгу и требует "высокоточно" поражать установки ВСУ.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - указано в сообщении от Минобороны РФ.

Судя по всему, у Шойгу знатно "подгорает", ведь ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами и успешно "демилитаризируют" армию РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в течение 17 июля были уничтожены две военные базы российских войск и склад с боеприпасами на оккупированных территориях. А в ночь на 18 июля "бавовна" произошла еще и в Новой Каховке.

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