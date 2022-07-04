Суровикин, так же как и Путин, сделал свою карьеру на крови.

Именно герой России за сирийскую кампанию, командующий Воздушно-космических сил РФ генерал Сергей Суровикин озвучивает преступные приказы атаковать мирные города Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российские атаки жилых домов и гражданских объектов усилились после публичного представления Кремлем так называемых ответственных за войну в Украине. Речь идет о российских генералах Александре Лапине и Сергее Суровикине.

Точно зная, что полукилометровая погрешность гарантирована, россияне запускали ракеты Х-22 в торговый центр в Кременчуге, для поражения санатория и жилого дома в Одесской области.

Воздушные силы путинского войска сегодня возглавляет Суровикин. Он же теперь - руководитель группировки, воюющей в Украине, ответственный за оккупацию юга.

Суровикин, так же как и Путин, укрепившийся во властном кресле после устроенных ФСБ терактов со взрывами в жилых домах для развязывания Второй чеченской войны, сделал свою карьеру на крови.

Он стал известным после того, как раздавил гусеницами БМП противников Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в 1991 году. Это были единственные жертвы тогда еще капитана августовского путча в Москве.

По информации российского агентства ТАСС, после этого Суровикина поместили в СИЗО, но ненадолго. Капитан вышел на свободу по указанию тогдашнего президента Бориса Ельцина.

Также новоназначенные Путиным военные преступники руководили российскими наемниками в Сирии. На архивных кадрах можно увидеть, как Путина в Сирии лично встречает Суровикин. В 2017 году Путин публично вручил Суровикину медаль героя России.

Как писал УНИАН, эксперты американского Института изучения войны проинформировали, что президент РФ Владимир Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суровикин он также командует южной группой войск оккупантов.

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