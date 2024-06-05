Бронежилет диктатор начал носить еще в 2023 году.

Спецслужбы РФ усилили и до того беспрецедентно высокий уровень охраны российского диктатора Владимира Путина. В частности, на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на два российских чиновника источник, близкий к Кремлю. Собеседник издания неоднократно лично видел Путина во время его публичных мероприятий отметил, что диктатор начал носить бронежилет еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И эта мера предосторожности, я считаю, правильная", – сказал один из российских чиновников.

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