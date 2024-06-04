После того, как в СМИ появились сообщения о том, что на территории Украины могут работать инструкторы из других стран, в России начали разбрасываться угрозами.
В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных "не будут иметь иммунитета" от российских ударов. Об этом пишет Sky News.
"Любые инструкторы, которые тренируют войска киевского режима, не имеют никакого иммунитета", – заявил рупор Кремля.Видео дня
Издание отмечает, что сейчас ведутся переговоры о том, могут ли французские инструкторы вскоре быть направлены для поддержки работы тренировочных центров в Украине.
Иностранные инструкторы в Украине
В начале июня в СМИ появились сообщения о том, что в Украину прибыл первый иностранный инструктор. Греческое издание Defence-Point отмечает, что речь идет об офицере летного состава Военно-воздушных сил Греции.
Предположительно, прибытие греческого летчика в столицу Украины является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" – международной коалиции, созданной 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. Издание отмечает, что греческие пилоты имеют большой опыт использования этих самолетов в боевых ситуациях.
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