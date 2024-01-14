Также горожане жалуются на перебои с подачей тепла и электричества.

В оккупированном Донецке жители многоэтажек вынуждены собирать снег и растапливать его, чтобы получить воду. Подача воды не осуществляется даже по тому ограниченному графику, который установили оккупанты.

Телеграм-канал "Астра" опубликовал фото и видео, присланные жительницей многоэтажного дома по улице Терешковой, 3 в микрорайоне Текстильщик.

"По графику подача воды — в 5 часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду вода шла ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Сейчас начало 8-го, мы все стоим. Стоит бабушка. Она живет на 9 этаже одна, и уже неделю она остаётся без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век", — рассказала женщина.

Однако этому дому еще относительно повезло, поскольку там хотя бы есть электричество, газ и отопление. В некоторых частях Донецка нет даже этого.

"На Жилплощадке Кирпичный, уже шестой месяц пошёл без электричества, куда только люди не писали, не звонили. И газа нет, считай, 2 года. Ул. 50 Гвардейской дивизии д. 27. Отсутствует отопление на нижних этажах. На улице -10". Как хорошо стало с приходом России, не то что при бандеровцах! Тогда так страшно притесняли, что вода шла круглосуточно", — жалуются жители Донецка.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, Кремль планирует построить ряд свалок на временно оккупированных территориях востока Украины, куда мусор будут свозить из соседних регионов РФ.

Также мы рассказывали, что оккупанты до сих пор в полной мере не разобрали завалы домов, разрушенных летним наводнением в Херсонской области. По данным украинских чиновников, в оккупированном городе Голая Пристань до сих пор есть разрушенные наводнением дома, под руинами которых лежат тела жильцов.

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