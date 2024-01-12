В июне россияне насчитали 10 погибших и на этом решили остановиться.

Тела погибших во время наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС в июне прошлого года, до сих пор лежат под завалами разрушенных домов в оккупированном городе Голая Пристань на Херсонщине. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказала начальница Голопристанской МВА Светлана Линник.

"Не достают, не разбирают завалы, так те руины остаются, тела погибших так и остаются под завалами. Там очень много еще людей, которые лежат под завалами в своих собственных домах. Это и городское и сельское население. Это огромное количество таких вот домов и людей, которые исчезли, и родственники которых ищут", – рассказала она.

По словам Линник, украинским властям доподлинно известно о гибели десяти жителей Голой Пристани в июне прошлого года. Но реальное количество погибших может значительно превышать эту цифру, говорит чиновница.

Видео дня

Линник отметила, что в целом ситуация в оккупированном городе достаточно сложная. За все время оккупации города россияне не предоставили ни одного "зеленого коридора" для эвакуации жителей на подконтрольную Украине территорию, или для поставки гуманитарной помощи в город.

"Ни работы, ни доходов. Постоянно происходят притеснения, постоянно людей кошмарят из-за неполучения паспортов РФ. Людям, кто их до сих пор не получил, ограничивают социальные льготы, не дают гуманитарную помощь. Ситуация ухудшается ежедневно", - рассказывает Линник.

По ее словам, сейчас в Голой Пристани и ближайших селах остается около 10 тысяч жителей, хотя до полномасштабного вторжения здесь проживали почти 35 тысяч человек.

Уничтожение Каховской ГЭС и наводнение на Херсонщине

Как писал УНИАН, 6 июня 2023 года произошло разрушение Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища. По данным ГУР МОУ, россияне умышленно взорвали плотину.

В результате началось масштабное наводнение, которое больше всего затронуло именно оккупированный левый берег Херсонщины. Хотя российские захватчики заявили, что на подконтрольной им территории погибли лишь около 60 человек, журналистские расследования свидетельствуют, что счет жертвам на самом деле идет на сотни.

Вас также могут заинтересовать новости: