Об этом в открытую с экранов российских телевизоров заявил военный эксперт.

На российском Первом канале внезапно прозвучало сенсационное заявление от военного эксперта Александра Артамонова. Он признал, что российская армия в Донецке прикрывается мирными жителями и устанавливает артиллерию в жилых кварталах.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский. "На всю Россию Артамонов заявил, что жители Куйбышевского и Киевского районов Донецка просят армию РФ не стрелять из города и не использовать их в качестве живого щита", - сообщил журналист.

Он отметил, что таким образом эксперт фактически опроверг ложь Путина о том, что ВСУ намеренно обстреливают мирных жителей Донбасса. "И признал, что люди в Донецке страдают из-за российских военных, которые за ними прячутся и стреляют из-за их спин", - объяснил ситуацию журналист..

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"Не знаю, как это пропустили в эфир. Но это прямо свидетельства для Гааги", - подытожил он.

Ситуация в Донецке

В оккупированном Донецке враг усилил "контрдиверсионные меры". Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В сообщении отмечается, что взрыв в отеле "Донбасс Палас" российские оккупанты используют для усиления давления на украинцев во временно захваченном городе.

"Россияне якобы ищут информаторов и увеличили количество блокпостов в городе, и усилили патрулирование. Особое внимание уделяют владельцам украинских паспортов, которые отказались получать российское гражданство", - сказано в сообщении.

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