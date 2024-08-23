Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, который начался после атаки беспилотников 6 дней назад, вышел за пределы базы, следует из сообщения в МЧС. По информации ведомства, сперва огонь перекинулся на сухую растительность, а позже - на жилые дома.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что "горит целая улица Чапаева с жилыми домами", сгорело уже минимум 6 домов. При этом часть горожан не согласна с версией МЧС и утверждает, что ЧП могло произойти в результате умышленного поджога.
В тушении огня принимают участие 40 спасателей и 12 единиц техники, информирует МЧС.
Пожар на нефтебазе в Пролетарске
В Пролетарске Ростовской области РФ уже шестые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после дроновой атаки с украинской стороны 18 августа. Во время тушения произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим - произошел взрыв, в небо поднялись огромные столбы пламени. При этом пострадали более 40 пожарных.
Кроме того, нефтебаза в Пролетарске снова была атакована беспилотниками.
Как сообщает "База", БПЛА попытался атаковать территорию предприятия сегодня около 5 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.