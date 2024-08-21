В результате пожара полностью разрушено уже 14 резервуаров с топливом.

Четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ, которую на днях атаковали дроны. Горит на базе "Росрезерва" в городе Пролетарск.

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки нефтебазы. На них виден густой черный дым, а также несколько очагов возгорания – охваченные огнем резервуары.

В то же время OSINT-аналитик MT_Anderson подсчитал, что в результате пожара полностью разрушено уже 14 резервуаров с топливом. Еще 4 – частично разрушены, а 16 – не повреждены.

Информации о состоянии еще 44 резервуаров на базе он не приводит, поскольку они покрыты густым дымом.

Тем временем в сети публикуют кадры масштабного пожара в Ростовской области:

Атака по нефтебазе в Ростовской области РФ

Ночью 18 августа 2024 года была атакована Ростовская область РФ. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, сообщил тамошний губернатор Василий Голубев. В телеграм-каналах же сообщали о мощном пожаре на нефтебазе.

Источник УНИАН в украинской разведке заявил, что нефтебаза в Ростовской области РФ была атакована дронами Главного управления разведки. Отмечалось, что эта нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

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