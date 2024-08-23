В Пролетарске действует режим ЧС, под угрозой емкости с керосином.

Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней, снова атакована беспилотниками.

Как сообщает "База", БПЛА попытался атаковать территорию предприятия сегодня около 5 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. По данным ресурса, пожар на нефтебазе, который начался утром 18 августа после "прилета" дрона, на данный момент локализовать не удалось.

При этом существует угроза распространения огня на резервуары с керосином. "Официальной информации о новой попытке атаки пока нет", - сказано в публикации.

О новой атаке на нефтебазу также сообщил SHOT. Предполагается, что этот удар должен был "направить" огонь, который россиянам не удается погасить несколько дней, на цистерны с керосином, что значительно увеличит площадь возгорания. "На данный момент, пожар до резервуаров с керосином не дошел", - отмечает канал.

Ресурс также пишет, что в ночь на 18 августа российской ПВО удалось сбить украинские БПЛА над Ростовской областью, но обломки упали на территории промышленных складов, из-за чего загорелись резервуары с дизельным топливом.

"НПЗ тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано. С 19 августа в Пролетарске действует режим ЧС. Губернатор Голубев ранее сообщал об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты", - пишет ресурс.

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Как сообщал УНИАН, в Пролетарске Ростовской области РФ сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после дроновой атаки с украинской стороны 18 августа. Во время тушения произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим - произошел взрыв, в небо поднялись огромные столбы пламени. При этом пострадали более 40 пожарных.

Семь из них отправили вертолетом в ростовские больницы, еще 13 человек госпитализировали в местные учреждения. У всех ожоги дыхательных путей и кожи. По состоянию на 20 августа горело 22 цистерны с топливом, площадь возгорания составляла около 10000 квадратных метров.

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