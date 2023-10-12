Журналисты выяснили, какие потери России в Украине российские власти решили учитывать в бюджете.

Российские власти фактически признали, что в ходе войны в Украине за два года будут ликвидированы более 100 тысяч военных-оккупантов.

"Можем объяснить" в Telegram пришел к такому выводу, проанализировав проект бюджета России на 2024 год, который был внесен в Государственную думу. "Эту оценку можно сделать по изменению трат государства на ежемесячные выплаты родным погибших. Компенсация за одного погибшего военнослужащего составляют 21,9 тыс. рублей и делится между всеми членами семьи", - отмечается в материале.

Такие выплаты осуществляет Социальный фонд. На канале отмечается, что в 2022 году на компенсации в Фонде (не учитываются деньги на ремонт домов тех, кто потерял кормильца семьи) были выделены 3 миллиарда рублей, а к следующему году эта сумма возрастет до 5,25 млрд.

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Журналисты отметили, что разница превышает 2,2 млрд рублей, и этих денег должно хватить на выплаты свыше 102 тысячам родных уничтоженных оккупантов. "Деньги получат в том числе семьи скончавшихся в течение года от полученных ран", - подчеркивается на канале.

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Россияне уже длительно время пытаются совершать атаки на ряде направлений в Украине, несут огромные потери и не имеют успехов. Сейчас враг сосредоточился на попытках захватить город Авдеевка Донецкой области, чтобы достичь хоть какого-то результата на украинской земле.

Российская сторона серьезно уменьшает свои потери в Украине. Кроме того, сообщалось, что противники сжигали тела своих пособников. По сведения Генштаба Вооруженных сил Украины, потери РФ на 12 октября 2023 года в нашей стране составляют приблизительно 284 890 захватчиков.

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