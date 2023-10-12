Значительно выросли также потери врага в технике - минус 42 танка, 44 боевых бронемашины, 32 артиллерийские системы.

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 990 российских оккупантов. Таким образом общие боевые потери среди личного состава с начала полномасштабного вторжения достигли около 284890 человек.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. В течение суток также значительно выросли также потери врага в технике:

танков - до 4905 (+42 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин - до 9264 (+44) единиц;

артиллерийских систем - до 6763 (+32) единиц;

реактивных систем залпового огня - до 811 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21);

автомобильной техники и автоцистерн - до 9170 (+25) единиц;

специальной техники - до 966 (+1).

И как известно, с начала широкомасштабного вторжения уничтожено также 316 самолетов врага, 316 вертолетов, 20 кораблей/катеров, 1 подводная лодка и 545 средств противовоздушной обороны.

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Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью силы ПВО Украины уничтожили еще 28 ударных беспилотников "Shahed-131/136", которыми Россия атаковала наши территории. Всего зафиксировано было пуски 33 "Шахедов".

По данным британской разведки, боеспособность российских военных низкая из-за кризиса психического здоровья. Он связан с отсутствием заботы о ментальном здоровье солдат и их пригодности к боевым действиям.

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