Как информируют СМИ, авто принадлежало заместителю начальника восьмого управления Генштаба Евгению Секретареву.

Российские силовики в субботу задержали в Москве 65-летнюю женщину по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника секретного отдела Генерального штаба российской армии.

Как информирует Радио Свобода, об этом сообщило издание Baza со ссылкой на неназванные источники, женщина заявила, что выступает против войны в Украине.

Интернет-ресурс Shot утверждает, что при задержании подозреваемая якобы скандировала "Азов – сила".

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Автомобиль марки BMW X6 вспыхнул в субботу во дворе дома на Ленинградском проспекте на северо-западе города.

По данным Baza и Telegram-канала Mash, он принадлежит заместителю начальника восьмого управления Генштаба Евгению Секретареву. Подразделение отвечает за соблюдение режима секретности, в том числе за шифрование информации и военную цензуру.

В сообщениях не указывается, пострадал ли кто-то в результате поджога.

В интервью Shot Секретарев заявил, что с подозреваемой не знаком, а в том дворе запарковался случайно. В то же время Mash утверждает, что подозреваемая живет с ним в одном доме. Сообщается, что заместитель начальника управления может иметь звание от майора до генерал-майора.

Как писал УНИАН, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль с дочерью главного идеолога "русского мира" в РФ Дугина.

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