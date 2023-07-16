Среди населения села, где находятся члены подразделения, распространяются протестные настроения и недовольство – там ухудшилась криминогенная ситуация.

Вдоль российско-беларусской границы наблюдается увеличение численности членов подразделения "Шторм Z". Такой "прирост" фиксируется на территории российских приграничных районов.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в РДК, на территорию населенного пункта Спиридонова Буда Брянской области прибыла новая партия заключенных, которые включены в состав данного формирования и направлены в усиление 1-й танковой армии ВС РФ.

"При этом, среди населения н. п. Спиридонова Буда распространяются протестные настроения и недовольство, в связи с угрозой существенного ухудшения криминогенной ситуации, поскольку в настоящее время фиксируются многочисленные случаи ограблений и изнасилований", – говорится в сообщении.

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В Центре сопротивления напомнили, что "Шторм Z" является одним из "штрафных воинских подразделений", созданных Министерством обороны РФ по образцу ЧВК "Вагнер". Членов этого подразделения рекрутируют в российских тюрьмах, мотивируя перспективой уменьшения сроков заключения и "доходом" в 2 тысячи долларов в месяц.

Российские заключенные на войне против Украины

Первым привлекать заключенных в свои подразделения для участия в войне в Украине начал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он лично ездил по российским тюрьмам и вербовал заключенных.

Позже к такой тактике удалось и Минобороны РФ – появились новые штурмовые роты "Шторм Z". Они состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму. Такие подразделения имеют плохое обеспечение и оснащены старым оружием.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее объяснил, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из россиян, имеющих проблемы с законом. Им предложили альтернативу заключению – стать "добровольцем" на войне РФ против Украины.

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