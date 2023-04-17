У них плохое снабжение и старое оружие.

Россия использует на временно оккупированных территориях Украины так называемые "штурмовые подразделения Z". Однако эти боевики не очень охотно идут воевать и российское командование вынуждено вести над ними работу.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона. По его словам, враг снизил активность атак и их качество также падает.

"Но появились так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" узниками. Зато теперь Вооруженные Силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", - отметил Дмитрашковский.

Видео дня

Он добавил, что 15 военных РФ, которых взяли недавно в плен под Марьинкой, были именно из этих штурмовых подразделений.

"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и старое оружие... Зато они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "воинов" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", - подытожил Дмитрашковский.

"Штурмовые подразделения Z" - что о них известно

В начале апреля в ISW сообщили, что Россия формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения "Шторм Z" для ведения боевых действий в городах. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами.

Каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу из 5 человек, разведку из 8 человек, группу медицинской эвакуации из трех человек и экипажем БПЛА из 2 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: