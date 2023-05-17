Минобороны РФ использует на фронте специфические подразделения из особого контингента рекрутов.

Российское командование начало использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z", составленные из преступников, не успевших попасть в тюрьму. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По его словам, для восполнения потерь в войсках российское Минобороны собирает рекрутов "по сусекам", используя все доступные источники.

"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", – рассказал Череватый.

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Он отметил, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из граждан, которые имеют проблемы с законом. По словам Череватого, речь идет о тех лицах, кому было сделано предложение – сесть в тюрьму или стать "добровольцем" на войне. Этим данная категория лиц отличается от наемников "Группы Вагнера", которых ранее вербовали непосредственно в тюрьмах.

"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу у "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Шторм Z" роты", – рассказа спикер.

Российские потери на войне – что известно

17 мая общие потери российской армии в Украине превысили 200 тысяч убитыми, если верить данным Генштаба ВСУ. Только за последние сутки россияне потеряли на фронте более 600 солдат. Потери в технике тоже впечатляют. Одних только танков уничтожено почти 3,8 тысячи.

Проект Global Firepower, который составляет онлайн-рейтинг армий мира, подсчитал, что ВСУ с начала вторжения уничтожили больше российских солдат, чем насчитывается в 16 странах НАТО вместе взятых. При этом лишь три страны Альянса имеют в своем составе больше солдат, чем Россия потеряла в Украине – США, Турция и Франция.

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