Бездомный по имени Славик уже не впервые является источником вдохновения для модельеров из бренда Vetements.

Французский бренд уличной одежды Vetements уличили в плагиате. Причем не просто в краже идей у своих конкурентов, а у львовского бездомного.

На это обратил внимание в своем Facebook украинский фотограф Юрий Дячишин.

Образы, представленные брендом в коллекции мужской одежды VTMNTS 2022, действительно подозрительно напоминают то, как одевается львовский бездомный, известный под именем Славик.

Стоит отметить, что бездомный прославился благодаря Дячишину - в прошлом он устраивал выставки "модных" портретов Славика. Автор утверждает, что бомж не просто ежедневно меняет свои наряды, но и также регулярно по-новому стрижется, бреет бороду и подмышки.

Читайте такжеВ Киеве влюбленные бездомные получили новые паспорта, чтобы жениться и найти работу (фото)Сам фотограф отметил, что Vetements уже не впервые черпают вдохновение в образах Славика - в одном из интервью в 2016 году создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что первая коллекция одежды была создана им в том числе и на основании фотографий Славика.

Но теперь источник "луков" нигде не был упомянут.

"Любопытно, что в этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past", — констатирует Дячишин.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году во Львове 15-летний юноша избил бездомную женщину, в результате чего она скончалась.

Автор: Станислав Кожемякин