Всего пострадали четыре человека, одного так и не спасли.

В Подмосковном городе Люберцы огромная глыба льда упала на очередь перед военкоматом и убила мужчину, который хотел встать на воинский учет. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Московской области.

"20 декабря 2023 года с крыши здания, расположенного в городе Люберцы, произошло падение наледи и снега, что повлекло травмирование четырех человек. В последующем один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм", – говорится в сообщении

По данным телеграм-канала Shot, погибший – 34-летний Федор Кузьмин – работал в фирме по производству лестниц. В больнице у него диагностировали перелом позвоночника, перелом ребер, разрыв печени и проткнутое легкое. В очереди он стоял, чтобы встать на воинский учет по месту прописки.

Как пишет телеграм-канал Mash, в очереди вместе с Кузьминым стояла и его жена. Она тоже есть среди пострадавшихх – у нее трещина в позвоночнике. У супругов есть дети — по разным данным, трое или четверо.

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