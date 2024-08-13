Они настаивают, что спецназовцы не попадали в плен.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов признал, что в украинский плен попали пятеро чеченских бойцов, но не из "Ахмата", а из полка "Ахмат-Чечня".

"Вчера я сказал в своем ролике, что ни один боец спецназа "Ахмат" не сдался в плен. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов "Ахмат-Чечня". Мы их видели, мы это признаем. Но когда вы говорите, что вы активно берете в плен бойцов спецназа "Ахмат", извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа "Ахмат", - заявил он в видеообращении.

По словам Алудинова, украинские военные взяли в плен троих стрелков и двоих связистов. Как известно, "Ахмат" - это спецподразделение чеченского управления Росгвардии, фактически подчиняющееся главе Чечни Рамзану Кадырову. В полк "Ахмат-Чечня" входят жители Чечни и "добровольцы" с территории РФ.

"Кадыровцы" в плену ВСУ

11 августа проект "Хочу жить" опубликовал видео с плененными оккупантами. В заявлении говорится, что "кадыровцы" пытались убежать подальше от границы, чтобы не попасть в плен.

Позже в сети распространили видео допроса пленного из группы специального назначения "Аид" батальона "Ахмат". Вскоре Алаудинов выступил с заявлением о том, что ни однин боец "Ахмата" не попадал в плен к украинской армии.

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