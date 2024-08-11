Проект "Хочу жить" опубликовал видео с пленными кадыровцами. Рейдовые группы наловили оккупантов глубоко в тылу от границы. Они рассказали, что пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, ведь их лидер Рамзан Кадыров когда-то заявлял, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.
"Ну, обычно да, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться. Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики из обменов кадыровцев забирают в первую очередь", - говорится в сообщении.
В проекте "Хочу жить" добавили, что "кадыровский пиар" и желание беречь свою гвардию от боевых действий "дорого обходятся россиянам".
"По сути, если бы они защищали границу, а не прятались за спинами срочников на десятой линии под Курском, такой быстрый прорыв был бы невозможен. Но на границе оказались обычные 18-летние срочники и пограничники. Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни", - подчеркнули в сообщении.
Ситуация в Курской области - последние новости
Ранее журналисты BBC сообщили, что российские оккупанты роют окопы вокруг Курской АЭС. На спутниковых снимках видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.
Также украинские военные, которые участвуют в операции в Курской области, рассказали, что они идут глубже на территории РФ. По его словам, украинская армия все еще имеет преимущество, несмотря на то, что РФ направила подкрепление.