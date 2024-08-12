Командир "Ахмата" выступил с заявлением.

В сети появилось видео допроса, как утверждается, пленного бойца группы специального назначения "Аид" батальона "Ахмат".

На опубликованном видео пленный по имени Зелимхан обращается к главе Чечни Рамзану Кадырову. Его лица не видно. "Рамзан Ахматович, передаю вам привет. Заберите нас", - говорит он.

Тем временем командир "Ахмата" Апти Алаудинов уверяет, что в Курской области ни один боец подразделения не сдался в плен. Он называет информацию о сдавшихся в плен солдатах "вбросом".

"Ребята бьются как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, скажите позывной, сделайте так, чтобы было стыдно командиру. Хотя, в принципе, бывает в жизни такое, что кто-то может попасть в плен при разных обстоятельствах. Но, хвала Всевышнему, ни один из наших бойцов в плен не попадал", - заявил Алаудинов.

Пленные "кадыровцы"

Как известно, в последние дни в сети публикуют множество фото и видео пленненных российских оккупантов. Среди них - российские срочники, пограничники и "кадыровцы".

О сдаче в плен последних вчера и сообщил украинский проект "Хочу жить". Сообщается, что они не оказывали сопротивления украинским бойцам.

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