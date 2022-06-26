"Коленки расшибла прилично", сообщила она по итогам падения.

Известная пропутинская певица Валерия умудрилась упасть на сцене во время съемок для российского телевидения.

Видео инцидента появилось на ее странице в соцсети.

54-летняя певица спускалась со ступенек, однако внезапно оступилась и упала, обескуражив зрителей.

Комментируя происшедшее в соцсети, Валерия назвала это "проявлением солидарности" с патриархом РПЦ Кириллом, который упал во время литургии в Новосибирске.

"А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую ТВ-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны - одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство", - описала инцидент артистка, известная поддержкой путинской агрессии против Украины.

Ранее Валерия оказалась одной из тех, с кем отказались выступать на одной сцене музыканты на Дрезденском балу в Дубае. Причиной отказа стала позиция Валерии по войне в Украине.