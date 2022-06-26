Известная пропутинская певица Валерия умудрилась упасть на сцене во время съемок для российского телевидения.
Видео инцидента появилось на ее странице в соцсети.
54-летняя певица спускалась со ступенек, однако внезапно оступилась и упала, обескуражив зрителей.
Комментируя происшедшее в соцсети, Валерия назвала это "проявлением солидарности" с патриархом РПЦ Кириллом, который упал во время литургии в Новосибирске.
"А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую ТВ-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны - одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство", - описала инцидент артистка, известная поддержкой путинской агрессии против Украины.
Ранее Валерия оказалась одной из тех, с кем отказались выступать на одной сцене музыканты на Дрезденском балу в Дубае. Причиной отказа стала позиция Валерии по войне в Украине.