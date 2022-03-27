Российские звезды должны были выступить на Дрезденском оперном балу в Дубае, но музыканты отказались стоять с ними на одной сцене.

Российские звезды Валерия, Вадим Репин и Светлана Захарова полетели в Дубай, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу. Но их выступление было сорвано, так как музыканты отказались выходить с ними на одну сцену из-за того, что эти артисты поддерживают путинский режим.

Так, певица Валерия дала интервью изданию AIF, в котором заявила, что совсем не расстроилась отмене выступления. По ее словам, у нее есть и другие предложения, поэтому особого ущерба для нее нет.

"У меня отменилось одно выступление за границей – в Дубае, планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. На днях выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Очень тепло там встречали", – сказала певица.

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