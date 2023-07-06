Жителей России, несогласным брать в руки оружие, приговаривают к нескольким годам заключения, даже инвалидов.

Российские власти мобилизуют жителей страны для войны против Украины, а тех, кто отказывается, обманом тащат на фронт.

Об этом рассказал мобилизованный авиадиспетчер из Магадана пишет Телеграмм-канал "Можем объяснить". Из-за религизоных убеждений он отказался идти воевать, за что был осужден к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения.

Как сообщается, 28-летний Андрей К. работал в Магаданском региональном центре обслуживания воздушного движения, и его забрали в армию на должность мотострелка в первый же день после объявления мобилизации.

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"Мне начальник смены сказал прийти в отдел кадров, там сразу вручили повестку. Никто ничего не объяснял, не уточнял, не проводил медкомиссий. Нас [сотрудников центра] собрали скопом, продержали до вечера и в ночь увезли за город. Представитель военкомата сказал, что нас привезут в Хабаровск, разберутся со всеми вопросами, оставят тех, кто им нужен, а остальных отправят домой. В итоге в ночь с 23 на 24 сентября нас посадили в самолет и отправили во Владивосток. Диспетчеры должны были быть забронированы, я был в списках на бронирование и ждал, что нас вернут домой. Этого не случилось", - рассказал он.

После того, как они прибыли в воинскую часть, им раздали обмундирование и в течении пары дней уже отправляли на полигон проходить подготовку. По словам мобилизованного, среди тех, кого отправляли на войну, вся подготовка заняла 2 дня.

"Я подготовку не проходил. Я не могу брать в руки оружие в силу своих убеждений [как верующий человек]. В части я занимался хозяйством. Ехать в зону боевых действий я, разумеется, отказался... Дело против меня завели в марте. Все это время и до сих пор нахожусь в части. Сейчас мы ждем апелляцию, если решение останется в силе, то после апелляции я отправлюсь в колонию", - рассказывает Андрей К.

По его словам, таких "отказников" там было 15 человек, - кто по медицинским показаниям, кто - по другим убежденям.

"Одного парня тоже приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения, хотя у него категория Д [не годен к военной службе] и его уже уволили из части. Еще у нас был парень, у которого разорвано два миниска. Он передвигается исключительно с тростью. Буквально вчера [4 июля] он тоже получил 2 года и 10 месяцев", - жалуется россиянин и мечтает, что сможет в путинской России что-то "решить в правовом поле".

Суды над мобилизованными в РФ

Как сообщал УНИАН, за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили более тысячи уголовных дела за "самовольное оставление части" (самое строгое наказание по этой статье составляет от пяти до десяти лет лишения свободы). Это уже больше, чем за весь 2022 год (1001 дело).

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