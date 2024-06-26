Там ожидаемо заявили, что не признают эти ордера.

Кремль отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы российского генштаба Валерия Герасимова.

"Мы считаем их абсурдными, как и прошлые два, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена. Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем эти ордеры", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Напомним, 7 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой, которые несут ответственность за незаконную депортацию украинских детей из временно оккупированных територию в РФ.

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Ордеры МУС относительно Шойгу и Герасимова

25 июня МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова, которые причастны к ударам по украинским энергетическим объектам, которые начались осенью 2022 года. Такие удары, по мнению МУС, были направлены против гражданского населения Украины, а значит, имеют признаки военного преступления и преступлений против человечности.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение МУС. Он заявил, что Украина ждет дальнейших ордеров на арест от Международного уголовного суда, что должно лишить РФ ощущения безнаказанности. "Приветствую сегодняшние ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении двух ключевых фигур в российском военном руководстве. Обоих обвиняют в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине", - сказал тогда Зеленский.

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