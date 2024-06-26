По его словам, проигрыш РФ в войне даст возможность судить всех причастных к преступлениям.

Ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Валерия Герасимова, которые сегодня выдал Международный уголовный суд, очень важны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что эти ордера четко говорят о трех вещах. Во-первых, что преступления против международного гуманитарного права действительно имели место. Во-вторых, они не будут иметь срока давности и будут существенно влиять на дальнейшую судьбу РФ и ее граждан.

"И третье, что важно для стран нейтрального статуса, того же Глобального Юга, что к РФ никто не относится так, как это было, например, после вторжения в 2014 году. Что в любом случае все эти следственные действия будут доведены до конца и Россия будет платить соответствующую цену", - акцентировал советник главы ОП.

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По его словам, судебные дела или обвинения - не просто формальность, а очень быстрый и правильный путь, который после проигрыша РФ позволит отправить на скамьи подсудимых не только Шойгу и Герасимова, но и всех причастных к началу войны. "Это не просто какая-то фикция, не просто ради информационного повода", - говорит он.

По мнению Подоляка, все будет выглядеть не так, как это себе представляют россияне. "Более того, я скажу, что они точно всего этого не ожидали и понимают, что необратимым уже является этот процесс. Тот же Шойгу понимает, что он будет либо свидетелем, который попытается подписать сделку со следствием и дать большое количество показаний на того же Путина, либо просто исчезнет еще до начала судебных процессов. Для того, чтобы иметь меньше потенциальных свидетелей, которые могут такие сделки заключать", - пояснил он.

Подоляк отметил, что у Шойгу уже есть проблемы из-за большого количества следственных действий в отношении чиновников, которые работали в минобороны РФ в его времена. "Он, скорее всего, исчезнет. Еще какое-то время будет находиться в ипостаси председателя Совбеза, но постепенно его функционал там будет уменьшаться, он будет меньше присутствовать на совещаниях и в публичном пространстве. А потом как-то увидим судебное дело. Даже в России к Шойгу негативно относятся в окружении Путина. И сам Путин крайне негативно относится, независимо от того, что тот устраивал шашлыки на Алтае",- добавил он.

Ордер на арест Путина, Шойгу и Герасимова

Как писал УНИАН, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Их обвиняют в совершении военных преступлений в период с октября 2022 года по март 2023 года.

Стоит напомнить, что в марте 2023 года МУС выдал международные ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

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