Украина надеется увидеть за решеткой всех российских преступников, которые причастны к планированию и выполнению ударов.

Украина ждет дальнейших ордеров на арест от Международного уголовного суда (МУС), что должно лишить РФ ощущения безнаказанности.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram после того, как стало известно, что МУС выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в связи с совершением военных преступлений во время вторжения в Украину.

"Приветствую сегодняшние ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении двух ключевых фигур в российском военном руководстве. Обоих обвиняют в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине", - написал Зеленский.

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Он отметил, что эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине.

"Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено. И мы надеемся увидеть их за решеткой", - подчеркнул глава государства.

Как подчеркнул украинский президент, сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут защитить российских преступников от ответственности.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Чувство, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность - это единственный способ положить им конец", - прокомментировал Зеленский.

Решение МУС по Шойгу и Герасимову

На официальном сайте МУС сообщается о решении выдать ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Как отмечается в сообщении, "существуют разумные основания полагать", что Шойгу и Герасимов "несут индивидуальную уголовную ответственность" за военные преступления, которые совершала российская армия в Украине - нападения на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или объектам, преступления против человечности в виде бесчеловечных действий.

В МУС информируют, что есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары российских вооруженных сил по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. Кроме того, втечение этого времени российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих городах Украины.

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