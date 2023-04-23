Мобилизованный заявил, что его товарищи даже в блиндаже трезвыми не показываются.

Оккупант поделился подробностями "боевых" будней российских солдат на украинском фронте и заявил, что они просто спиваются.

Признание об "алкогольном цикле" показал телеграм-канал "Ищи своих". О досуге своего военного командования и фронтовых "товарищей" рассказал Юхнин Станислав Олегович - мобилизованный, которого призвали в подразделение "Россомаха".

"Я хотел бы рассказать про нашего ротного. Он часто употребляет спиртные напитки и позволяет пацанам также употреблять их. Даже в блиндажах на выходе они употребляют", - рассказал он.

По словам оккупанта, однажды солдаты РФ под влиянием алкоголя устроили между собой резню: "Двое мужиков друг друга порезали под алкоголем", - заявил он.

Также мобилизованный пожаловался, что его ротный не только "бухал", но и постоянно брал взятки. Денежную дань солдаты сдавали, чтобы не ходить в "красную зону" на штурм.

Оккупанты спиваются на фронте в Украине

Напомним, что о занимательных случаях пьянства, которым россияне занимаются в украинских окопах, известно еще с начала полномасштабного вторжения. Особо украинцам запомнился случай, когда бурят от страха напился и под градусом добрел по полям прямо к украинской армии.

Отметим, что такие случаи вполне объяснимы. Ведь РФ сталкивается с колоссальными потерями на поле боя. 17 апреля из-за потери товарища "с катушек слетел" один из мобилизованных, у которого диагностировали психическое расстройство после боевых действий в прошлом.

Вас также могут заинтересовать новости: