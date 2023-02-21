Военнопленных россиян часто угощают украинским борщом в лагере.

Журналисты показали условия, в которых находятся военнопленные россияне в одном из украинских лагерей: они провели с оккупантами под одной крышей весь день в рамках своей ревизии.

Подробности о буднях россиян в лагере рассказал журналист Любомир Ференс для Lviv Media. В материале СМИ говорится, что солдатам РФ обеспечены все условия пребывания в плену в соответствии с международными конвенциями: они спят по 8 часов и хорошо питаются, а также поют Гимн Украины.

С последнего они начинают каждое свое утро. После завтрака происходит распределение на работу. Все военнопленные имеют личные обязательства и работают до обеда.

Сообщается, что пленных кормят трижды в день, в сюжете сняли обеденный перерыв, во время которого украинские повара угощали пленных главным национальным блюдом украинцев - борщом.

Также в их комнатах проводят ежедневную уборку, у них есть место для отдыха, в частности для игры в шахматы, просмотра телевидения или для другого досуга.

Личными делами пленные обычно занимаются вечером. Комендантский час в лагере наступает в 22:00.

Украина обеспечивает комфортные условия для российских военнопленных

Отметим, что Украина добросовестно выполняет все свои обязательства по содержанию российских военнопленных, в отличие от РФ. За соответствующими условиями следят международные организации и журналисты.

В частности, недавно российская "Медуза" побывала в одном из лагерей на западе Украины. Журналисты лично убедились, что у пленных есть собственное время на отдых и даже возможность зарабатывать личные деньги, выполняя общественно важные работы.

Тем временем украинцев ужасает состояние защитников, которые возвращаются домой с российского плена: они выглядят измученными и нуждаются в медицинской реабилитации. Недавно сеть поразила история военного Максим Колесникова с яблоком. Он признался, что в плену РФ месяцами не ел фруктов.

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