В России мужчину убили из-за спора в сети по поводу ПДД

Житель Омска выстрелил в сотрудника станции техобслуживания из-за конфликта, который произошел в соцсети.

В Омске россиянин после конфликта в социальных сетях встретился со своим оппонентом и был убит.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Мужчина отправил оскорбительное сообщение пользователю, который оставил комментарий под видеозаписью о нарушении правил дорожного движения в одной из групп во «ВКонтакте». Между автолюбителями начался конфликт, в котором спорщики решили поставить точку при личной встрече.

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Через несколько дней фигурант дела вместе с товарищем приехал на станцию техобслуживания, где работал потерпевший. Завязалась потасовка. Тогда автор комментария достал из машины пневматическую винтовку и выстрелил оппоненту в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина скончался до приезда скорой.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Он сознался в содеянном, объяснив поступок агрессией убитого, который, по словам мужчины, в ходе переписки угрожал ему и его семье.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Автор: Олег Давыгора