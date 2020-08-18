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В России мужчину убили из-за спора в сети по поводу ПДД

15:38, 18 августа 2020
Русский міръ
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Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство / фото politie.nl

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Мужчина отправил оскорбительное сообщение пользователю, который оставил комментарий под видеозаписью о нарушении правил дорожного движения в одной из групп во «ВКонтакте». Между автолюбителями начался конфликт, в котором спорщики решили поставить точку при личной встрече.

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Через несколько дней фигурант дела вместе с товарищем приехал на станцию техобслуживания, где работал потерпевший. Завязалась потасовка. Тогда автор комментария достал из машины пневматическую винтовку и выстрелил оппоненту в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина скончался до приезда скорой.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Он сознался в содеянном, объяснив поступок агрессией убитого, который, по словам мужчины, в ходе переписки угрожал ему и его семье.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Автор: Олег Давыгора

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