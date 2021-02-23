Мужчине сделают операцию.

Сегодня в России празднуется День защитника Отечества. В честь праздника москвичка решила порадовать своего сожителя праздничным сексом.

Об этом сообщает "МК".

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Оказывается, что 38-летний мужчина познакомился со своей ровесницей на работе. Вскоре они стали вместе жить. Видимо в порывах страсти пара решила заняться жарким сексом. Тем более и повод есть, 23 февраля.

Но в процессе мужчина ощутил резкую боль. Прямо на глазах его пенис начал синеть и опухать. Изначально влюбленные пытались прикладывать к интимному месту лед, но потом стало понятно, что в одиночку им не справиться.

В результате мужчину пришлось госпитализировать. Ему должны сделать операцию, в ходе которой будет остановлено внутреннее кровотечение, убрана гематома и восстановлена целостность белочной оболочки, уретры и пещеристых тел. Восстановительный период продлится от недели до месяца.

"Это был традиционный секс, которым мы занимались не первый раз. Ничего необычного. А одно неловкое движение - и перелом. Дожили до почти сорока лет и не знали что так бывает. Поздравила с праздником, называется", - сказала расстроенная женщина.

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Автор: УНИАН