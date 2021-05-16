В квартире живодерки прогнили полы из-за кошачьей мочи, что привело к короткому замыканию и пожару в квартире этажом ниже.

В столице России неадекватная женщина выбросила из окна 13 этажа 15 котов, часть из них погибли.

По данным российских СМИ, после совершенного женщина угрожала суицидом. Прибывшие на место чрезвычайники успокоили ее. Как сообщается, в результате инцидента погибли 8 кошек.

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По данным СМИ, вся квартира женщины завалена хламом, из нее по вентиляции к соседям идет ужасающий запах.

"Ванная комната – в кошачьей моче, везде хлам", – рассказывают соседи.

Отмечается, что в прошлом году в квартире живодерки произошло короткое замыкание из-за того, что полы прогнили из-за кошачьей мочи. Тогда сгорела расположенная этажом ниже квартира.

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Автор: Екатерина Лиманская