Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 30 мая, отчиталось об ударах якобы по "центрам принятия решений" на территории Украины.
Как говорится в отчете МО РФ в официальном Telegram-канале, для проведения этой операции применялось высокоточное оружие большой дальности.
"В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения", - говорится в отчете.
Минобороны отмечает, что это были не просто штабы Вооруженных Сил Украины, а в них под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.
"Все назначенные объекты поражены", - говорится в отчете террористов.
Воздушная атака России на Киев в ночь на 30 мая: что известно
Согласно информации Воздушных Сил минувшей ночью Россия запустила на Киев 31 дрон-камикадзе с разных направлений в несколько волн. Украинская ПВО сумела сбить 29 единиц.
Из-за попадания обломков в один из домов в Голосеевском районе погибла женщина. Как сообщил впоследствии Виталий Кличко, в момент удара она находилась на балконе.
Кроме того, в Дарницком районе атака вызвала пожар в частном доме, а в Печерском районе обломками повредило авто. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском - на территории одного из предприятий.