В России сообщают, что там готовились теракты на территории страны-агрессора.

Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 30 мая, отчиталось об ударах якобы по "центрам принятия решений" на территории Украины.

Как говорится в отчете МО РФ в официальном Telegram-канале, для проведения этой операции применялось высокоточное оружие большой дальности.

"В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения", - говорится в отчете.

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Минобороны отмечает, что это были не просто штабы Вооруженных Сил Украины, а в них под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в отчете террористов.

Воздушная атака России на Киев в ночь на 30 мая: что известно

Согласно информации Воздушных Сил минувшей ночью Россия запустила на Киев 31 дрон-камикадзе с разных направлений в несколько волн. Украинская ПВО сумела сбить 29 единиц.

Из-за попадания обломков в один из домов в Голосеевском районе погибла женщина. Как сообщил впоследствии Виталий Кличко, в момент удара она находилась на балконе.

Кроме того, в Дарницком районе атака вызвала пожар в частном доме, а в Печерском районе обломками повредило авто. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском - на территории одного из предприятий.

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