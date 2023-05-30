Силы ПВО уничтожили дроны на подступах столицы и в небе Киева.

В ночь на 30 мая российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Воздушные силы ВСУ уничтожили 29 из 31 БпЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 ударных БПЛА. Почти все дроны поражены на подступах столицы и в небе Киева", - говорится в сообщении ведомства.

Ночная атака на столицу

В ночь на 30 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Первые звуки взрывов киевляне услышали около 3 ночи.

Видео дня

Вследствие падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском - пожар в доме, один человек погиб, трое травмированы.

В Печерском районе обломками повредило автомобили. В Дарницком районе вспыхнул частный дом, повреждены припаркованные автомобили.

В Подольском районе обломки упали на нежилую застройку, а в Святошинском – на территорию одного из предприятий. На всех местах работают экстренные службы.

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