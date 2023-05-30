За сутки в Украине уничтожили почти три десятка единиц различной техники российской армии и более 80 их воздушных целей.

Силы обороны за минувшие сутки, 29 мая, ликвидировали на украинской земле еще 410 российских захватчиков. Таким образом, общие потери России в Украине за время полномасштабного вторжения составляют 207440 особей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также в течение суток было уничтожено почти три десятка единиц различной техники российской армии и более 80 ее воздушных целей.

В частности, в понедельник украинские военные уничтожили 1 российский танк (общее количество возросло до 3802 единиц); 2 боевых бронированных машин (всего - 7469 единиц); 10 артиллерийских систем (3445); 1 средство противовоздушной обороны (332); 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6219); и 1 единицу специальной техники (454).

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Кроме этого, в течение понедельника защитники украинского неба "приземлили" вражеские воздушные цели, а именно:

51 крылатую ракету (всего - 1107);

38 беспилотников оперативно-тактического уровня (3092).

Всего с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине еще 575 единиц реактивных систем залпового огня; 313 самолетов; 298 вертолетов; 18 кораблей и катеров.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки отбили 27 российских атак. Российские оккупанты все еще не отказались от идеи захватить Донецкую и Луганскую области.

Между тем, учитывая регулярные российские обстрелы тыловых регионов Украины, в Воздушных силах ВСУ напомнили, почему не стоит фотографировать и публиковать обломки ракет, которые остаются после сбития силами ПВО.

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