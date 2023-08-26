Стабильно раз в несколько дней по Москве что-то прилетает, но задача не в поражении конкретных объектов.

Атаки дронов на Москву, участившиеся в последнее время, призваны продемонстрировать украинскому обществу, что Украине есть чем ответить на российский ракетный террор. Об этом пишет New York Times.

"В последние недели Украина сделала более частыми нападения беспилотников на Россию. По словам официальных лиц США, эта тактика имеет целью продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар, особенно учитывая медленное контрнаступление против закрепившихся российских войск", – пишет издание.

Отмечается, что одной из самых успешных атак в этом плане был удар по сверхзвуковому бомбардировщику на одном из военных аэродромов глубоко на российской территории.

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Официальные лица США, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что успешное уничтожение бомбардировщика все же нельзя считать значительным вредом для общей военной мощи России.

По словам украинских официальных лиц, они надеются, что усиление атак может заставить Москву пересмотреть свои гораздо более масштабные и разрушительные ракетные и дроновые удары по Украине. Но некоторые эксперты считают, что полученный эффект прямо противоположен. Например, ученый из Международного Фонда Карнеги за мир Татьяна Становая говорит, что ударі по Москве усилили поддержку войны среди части россиян, хотя, возможно, они также помогли подорвать веру в правительство, по крайней мере, в элитных кругах.

"Украинцы делают то, что могут в нынешних обстоятельствах. Я не думаю, что они пытаются получить стратегический эффект", — сказала Становая.

Несмотря на ограниченный эффект атак, официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что ожидают продолжения дроновых ударов по России, поскольку это посылает сильный сигнал: Киев не просто защищает свою территорию, но и обладает определенной способностью перенести борьбу в Россию.

Украинские официальные лица заявили, что удары беспилотников представляют небольшой риск эскалации, поскольку Россия не может дальше усиливать свою борьбу, учитывая, что она уже выпустила по Украине столько ракет и беспилотников, сколько могла.

Последние удары беспилотников по Москве

Очередная атака беспилотников на российскую столицу состоялась как раз этой ночью. Сообщается, что аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово были закрыты на прием и вылет самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона в Истринском районе уничтожила один беспилотник. Между тем российские СМИ сообщают, что взрывы слышали в Москве, а также в Одинцовском и Истринском районах области. Также ПВО работала во Внуково.

Предыдущая такая атака произошла в ночь на 23 августа. Несмотря на то, что российские власти отчитались об успешном сбитии всех трех беспилотников, один из них все равно попал в один из небоскребов района "Москва-Сити".

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