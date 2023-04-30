Они "засветились" на улице Воротынская 12.

В Российской Федерации заметили главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который ранее заявил "о финале" для страны-агрессора.

Начальник украинской разведки появился на улицах Москвы. Листовки с его лицом заполонили столицу. Соответствующие фото показал телеграм-канал NEXTA Live.

В частности, Буданова заметили в компании главы Службы Безопасности Украины Василия Малюка на улице Воротынская 12. На объявлениях главы силовых структур спрашивают у россиян: "Как дела".

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Также на некоторых листовках с Будановым говорится, что он новый президент РФ.

В Москве заметили неизвестный летающий объект

Отметим, что лицо Буданова появилось на улицах Москвы вместе с сообщениями, что в небе столицы замечен неизвестный летающий объект в районе Москва-сити.

В социальных сетях россияне говорят, что объект похож на явление "НЛО". Сегодня также появилось интервью Буданова американскому телеканалу PBS, в котором он пообещал ответ России за групповые убийства и изнасилования на войне в Украине.

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