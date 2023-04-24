Руководитель ГУР подчеркнул, что Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли.

Война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года, и эта задача вполне достижима.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем - это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал он.

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По словам Буданова, война в Украине не завершится, если не будут решены территориальные проблемы, а Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли.

"Смотрите, согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ. Крым - это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы не хотел... Если Крым будет последним забран - это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет - то это не финал", - сказал Буданов.

Война в Украине - подготовка к контрнаступлению

Как сообщал УНИАН, в январе руководитель ГУР Минобороны Буданов отмечал, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой" и добавил, что все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится. По прогнозу Буданова, украинские военные весной этого года зайдут на полуостров. Он также исключил, что возвращение Крыма спровоцирует Россию на применение ядерного оружия.

Тем временем, Украина готовится к контрнаступлению. 13 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал мощные действия и сказал, что для них готовят военных. На днях Зеленский заявил, что сейчас активно готовятся новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте.

Между тем, 97% украинцев верят в победу в войне, которую развязала Российская Федерация. Согласно результатам соцопроса, 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год.

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