Кроме того, Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он отметил важность операции, основная цель которой - освобождение всех украинских территорий.

Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира.

Об этом в интервью американскому телеканалу PBS сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Он добавил, что для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

Кроме того, Буданов прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ. Он отметил важное значение контрнаступательной операции, основная цель которой - освобождение всех украинских территорий.

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В то же время руководитель украинской военной разведки согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, по меньшей мере, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

Также начальник ГУР прокомментировал действия руководства российских оккупантов в Украине. По его словам, россияне хотят взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки. По словам Буданова, новая структура, которую пытается создать РФ, будет иметь целью поставить так называемые ЧВК под управление российского Генштаба.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", - высказал мнение Буданов.

Он добавил, что по его подсчетам, РФ способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тыс. солдат.

Украинское контрнаступление

Данные о подготовке контрнаступления появились еще в конце прошлого года. С тех пор не утихает обнародование прогнозов относительно направления и даты его начала. Затем в Минобороны попросили немного тишины вокруг этой темы.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, а лично он верит, что операция будет успешной.

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